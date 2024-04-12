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Малышев Иван Иванович

Место рождения

Астралиха, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Астралиха, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
1890 - без фамилии. 1892 - имеет фамилию Малышев.
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.

Дочь: Малышева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Малышева Ксения Семеновна

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.03.1892 ст.

Дочь: Малышева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Малышева Ксения Семеновна

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.01.1894 ст.

Дочь: Малышева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Малышева Ксения Семеновна

Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Ксения Семеновна

Смерть
Неизвестно
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