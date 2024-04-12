Малышев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1860
1890 - без фамилии. 1892 - имеет фамилию Малышев.
Рождение ребёнка
28.10.1890 ст.
Дочь: Малышева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Малышева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
10.03.1892 ст.
Дочь: Малышева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Малышева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
30.01.1894 ст.
Дочь: Малышева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Малышева Ксения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно