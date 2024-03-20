Черниговцева (Барбот-Де-Марни) Катарина Бенедикта
Место рожденияVehkalahti, Finland
Дата рождения26.08.1770
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1770
Vehkalahti, Finland
Крещение
28.08.1770
Vehkalahti, Viipuri, Finland
Смерть
После 1835
Nerchinskiy Zavod, Nerchinsko-Zavodskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Похороны
Неизвестно
Nerchinskiy Zavod, Nerchinsko-Zavodskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia