Черниговцева (Барбот-Де-Марни) Катарина Бенедикта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черниговцева (Барбот-Де-Марни) Катарина Бенедикта

Место рождения

Vehkalahti, Finland

Дата рождения

26.08.1770

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1770

Отец: Barbot De Marny Егор Егорович

Мать: Barbot De Marny Christina Christina Hedwig Von Brandt

Vehkalahti, Finland
Крещение
28.08.1770
Vehkalahti, Viipuri, Finland
Смерть
После 1835
Nerchinskiy Zavod, Nerchinsko-Zavodskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Похороны
Неизвестно
Nerchinskiy Zavod, Nerchinsko-Zavodskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
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