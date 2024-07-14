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Бурашников Павел Лукьянов

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.06.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1829

Отец: Бурашников Лукьян Ѳотiев

Мать: Бурашникова Дарья Харитонова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурашникова Евдокия Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1852

Дочь: Бурашникова Домника Павловна

Мать ребёнка: Бурашникова Евдокия Михайлова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.05.1858

Дочь: Бурашникова Елена Павловна

Мать ребёнка: Бурашникова Евдокия Михайлова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1862

Сын: Бурашников Никита Павлович

Мать ребёнка: Бурашникова Евдокия Михайлова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.03.1868

Дочь: Бурашникова Мария Павловна

Мать ребёнка: Бурашникова Евдокия Михайлова

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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