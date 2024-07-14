Бурашников Павел Лукьянов
Место рождения
Дата рождения29.06.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1829
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1852
Дочь: Бурашникова Домника Павловна
Мать ребёнка: Бурашникова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
09.05.1858
Дочь: Бурашникова Елена Павловна
Мать ребёнка: Бурашникова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
25.05.1862
Сын: Бурашников Никита Павлович
Мать ребёнка: Бурашникова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
20.03.1868
Дочь: Бурашникова Мария Павловна
Мать ребёнка: Бурашникова Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно