Михальчук Кондрат Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1914
Дочь: Михальчук Матрона Кондратьевна
Мать ребёнка: Михальчук Наталка Андреевна
Рождение ребёнка
17.10.1918
Сын: Михальчук Степан Кондратьевич
Мать ребёнка: Михальчук Наталка Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бенч Анастасия Кондратьевна
Мать ребёнка: Михальчук Наталка Андреевна
Смерть
Неизвестно