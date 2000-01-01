Михальчук Кондрат Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихальчук Кондрат Демьянович

Михальчук Кондрат Демьянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1914

Дочь: Михальчук Матрона Кондратьевна

Мать ребёнка: Михальчук Наталка Андреевна

Рождение ребёнка
17.10.1918

Сын: Михальчук Степан Кондратьевич

Мать ребёнка: Михальчук Наталка Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бенч Анастасия Кондратьевна

Мать ребёнка: Михальчук Наталка Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close