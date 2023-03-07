Торхова Мария Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Мария Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокия Афиногенова

Отец ребёнка: Торхов Афиноген Кириллов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1796 ст.

Дочь: Матрона Афиногенова

Отец ребёнка: Торхов Афиноген Кириллов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Афиноген Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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