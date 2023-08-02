Делиев Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Константин Петрович

Делиев Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Делиев Петр Константинович

Мать: ?

Смерть
1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close