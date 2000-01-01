Венгер (Wenger) Ева (Eva) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгер (Wenger) Ева (Eva)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.09.1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1718

Сын: Пфафф Лоренц

Отец ребёнка: Пфафф Маркус

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пфафф Маркус

Похороны
20.09.1732
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
20.09.1732
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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