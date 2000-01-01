Венгер (Wenger) Ева (Eva)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.09.1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1718
Сын: Пфафф Лоренц
Отец ребёнка: Пфафф Маркус
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пфафф Маркус
Похороны
20.09.1732
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
20.09.1732
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция