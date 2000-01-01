Долина (Долина) Агриппина Ивановна
Место рожденияГагарысова деревня
Дата рождения24.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1906
Отец: не указан
Мать: Анна Алексеевна
Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000096.JPG
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно