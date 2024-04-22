Фролов Александр
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Фролов Иван
Мать: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Фролова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Сергей
Мать ребёнка: Фролова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Владислав
Мать ребёнка: Фролова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Александр
Мать ребёнка: Фролова Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Мария Игнатьевна
Смерть
1984