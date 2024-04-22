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Фролов Александр

Место рождения

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Фролов Иван

Мать: Фролова Пелагея

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Фролова Мария Игнатьевна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Сергей

Мать ребёнка: Фролова Мария Игнатьевна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Владислав

Мать ребёнка: Фролова Мария Игнатьевна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Александр

Мать ребёнка: Фролова Мария Игнатьевна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Мария Игнатьевна

Смерть
1984
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