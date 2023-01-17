Семичастный Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семичастный Михаил Васильевич

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Место рождения

Перловская

Дата рождения

05.12.1910

Дата смерти

30.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
30.08.1978
Москва, город федерального значения Москва
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