Семичастный Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1910
Дата смерти30.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
30.08.1978
Москва, город федерального значения Москва