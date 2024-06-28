Каменский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

02.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Каменский Иван Никонорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменский Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Каменская Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.10.1944

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