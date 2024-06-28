Каменский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти02.10.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Каменский Иван Никонорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменский Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Каменская Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.10.1944