Нахимовская Ева Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1976
Сын: Нахимовский Яков Анатольевич
Отец ребёнка: Нахимовский Анатолий Давидович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рита Анатольевна
Отец ребёнка: Нахимовский Анатолий Давидович
Смерть
2020