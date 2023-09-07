Нахимовская Ева Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нахимовская Ева Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1976

Сын: Нахимовский Яков Анатольевич

Отец ребёнка: Нахимовский Анатолий Давидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рита Анатольевна

Отец ребёнка: Нахимовский Анатолий Давидович

Смерть
2020
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