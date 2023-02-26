Борисюк Евмен Петрович
Место рожденияПольша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисюк Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Польша, Волынская губ., Ковненский уезд, с. Городок
Военная служба
1917
7 вольнонаемная инж. дружина
Смерть
Неизвестно