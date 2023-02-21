Тюрина (Хващенко) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Хващенко) Ольга Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1975

Отец: Рафиков Владимир

Мать: Хващенко Наталья

Бракосочетание
17.10.1992

Муж: Тюрин Георгий Николаевич

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1993

Дочь: Погребная Юлия Георгиевна

Отец ребёнка: Тюрин Георгий Николаевич

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.2007

Дочь: Тюрина Вероника Георгиевна

Отец ребёнка: Тюрин Георгий Николаевич

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Георгий Николаевич

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