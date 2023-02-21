Тюрина (Хващенко) Ольга Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1975
Отец: Рафиков Владимир
Мать: Хващенко Наталья
Бракосочетание
17.10.1992
Рождение ребёнка
17.03.1993
Дочь: Погребная Юлия Георгиевна
Отец ребёнка: Тюрин Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.2007
Дочь: Тюрина Вероника Георгиевна
Отец ребёнка: Тюрин Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюрин Георгий Николаевич