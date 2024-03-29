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Ильин Степан Данилович
Ильин Степан Данилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Пол
Мужской
Отец
Ильин Данил Афанасьевич
1798 г.р.
Мать
Ильина Параскева
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Ильин Данил Афанасьевич
Мать:
Ильина Параскева
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