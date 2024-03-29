Ильин Степан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Степан Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ильин Данил Афанасьевич

Мать: Ильина Параскева

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