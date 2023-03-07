Александров ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров ?

Александров ?

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1783

Сын: Александров Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1797

Сын: Александров Василий

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close