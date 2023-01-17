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Иван
Иван
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Место рождения
Захаровка
, Алексинский уезд, Тульская губерния
Дата рождения
Около 1820
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Илья
Мать
Не указана
Жена
Авдотья
Около 1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец:
Илья
Мать: не указана
Захаровка
, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Авдотья
Смерть
Неизвестно
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