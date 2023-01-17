Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Захаровка, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Илья

Мать: не указана

Захаровка, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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