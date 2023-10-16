Востриков Евстрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Евстрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

27.02.1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Семен Евстратович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.02.1785

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