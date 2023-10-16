Востриков Евстрат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти27.02.1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Семен Евстратович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.02.1785