Буянов Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянов Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

1923 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буянов Егор Степанович

Мать: (Кудинова) Мелания Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басова (Буянова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Буянов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Басова (Буянова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
25.09.1927

Сын: Буянов Василий Петрович

Мать ребёнка: Басова (Буянова) Прасковья Васильевна

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