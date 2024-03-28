Буянов Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Басова (Буянова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Басова (Буянова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1927
Мать ребёнка: Басова (Буянова) Прасковья Васильевна