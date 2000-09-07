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Бивенис Богдан Валерьевич
Бивенис Богдан Валерьевич
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
07.09.2000
Пол
Мужской
Отец
Бивенис Валерий Леонидович
1967 г.р.
Мать
Бивенис ’Коротя’ Инна Анатольевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2000
Отец:
Бивенис Валерий Леонидович
Мать:
Бивенис ’Коротя’ Инна Анатольевна
Минск
, Минск
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