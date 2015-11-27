Литвинова (Карпова) Евдокия Евлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Карпова) Евдокия Евлампьевна

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Место рождения

Нижний Имек, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

17.03.1934

Дата смерти

27.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1934

Отец: Карпов Евлампий Максимович

Мать: Карпова Матрёна Григорьевна

Нижний Имек, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
25.12.1959

Муж: Литвинов Вениамин Иванович

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
04.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Вениамин Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.09.1962

Дочь: Литвинова Аида Вениаминовна

Отец ребёнка: Литвинов Вениамин Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
27.11.2015
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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