Литвинова (Карпова) Евдокия Евлампьевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1934
Дата смерти27.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1934
Бракосочетание
25.12.1959
Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
04.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1962
Дочь: Литвинова Аида Вениаминовна
Отец ребёнка: Литвинов Вениамин Иванович
Смерть
27.11.2015