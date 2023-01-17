Хромцова (Старковская) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения13.01.1911 ст.
Дата смерти09.03.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1932
Дочь: Ефремова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.07.1936
Сын: Хромцов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1938
Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
21.11.1948
Дочь: Москвина Капитолина Алексеевна
Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
29.06.1950
Дочь: Коган Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1991