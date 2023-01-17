Хромцова (Старковская) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромцова (Старковская) Мария Семеновна

Хромцова (Старковская) Мария Семеновна

avatar

Место рождения

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.01.1911 ст.

Дата смерти

09.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911 ст.

Отец: Старковский Семён Максимович

Мать: Старковская Анна Николаевна

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1932

Дочь: Ефремова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1936

Сын: Хромцов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Хромцов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.11.1948

Дочь: Москвина Капитолина Алексеевна

Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1950

Дочь: Коган Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Хромцов Алексей Павлович

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромцов Алексей Павлович

Смерть
09.03.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close