Речкунова (Коновалова) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Коновалов Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1908
Бракосочетание
02.11.1908
Муж: не указан
Шахи, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1911
Дочь: Павлова Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Речкунов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Речкунова Варвара
Отец ребёнка: Речкунов Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно