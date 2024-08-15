Речкунова (Коновалова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Речкунова (Коновалова) Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Коновалов Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1908

Муж: Речкунов Степан Михайлович

Бракосочетание
02.11.1908

Муж: не указан

Шахи, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1911

Дочь: Павлова Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Речкунов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Речкунова Варвара

Отец ребёнка: Речкунов Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно

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