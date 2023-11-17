Попов Дмитрий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Гасникова Попова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Попова Федосья Михайловна
Жарниковский Сельский Совет Каргапольского района Челябинской области
Смерть
Неизвестно