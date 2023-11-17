Попов Дмитрий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Дмитрий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Гасникова Попова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Попова Федосья Михайловна

Жарниковский Сельский Совет Каргапольского района Челябинской области
Смерть
Неизвестно

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