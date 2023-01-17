Кузьмина (Горбунова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1896 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1898 ст.
Дочь: Кузьмина Александра Илларионовна
Отец ребёнка: Кузьмин Илларион Прохорович
Рождение ребёнка
23.04.1907 ст.
Дочь: Кузьмина Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Кузьмин Илларион Прохорович
Смерть
Неизвестно