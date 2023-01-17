Кузьмина (Горбунова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Горбунова) Анна Степановна

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Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.04.1896 ст.

Муж: Кузьмин Илларион Прохорович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.03.1898 ст.

Дочь: Кузьмина Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Кузьмин Илларион Прохорович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.04.1907 ст.

Дочь: Кузьмина Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Кузьмин Илларион Прохорович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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