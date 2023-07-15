Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Бочкарева Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бочкарев Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Бочкарева Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Бочкарева Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бочкарев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно