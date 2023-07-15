Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Бочкарева Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бочкарев Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Бочкарева Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Бочкарева Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бочкарев Иван Семенович

Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бочкарев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Бочкарев Семен Антонович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарев Семен Антонович

Смерть
Неизвестно
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