Четыркина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.
Дочь: Четыркина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Четыркин Николай Николаевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно