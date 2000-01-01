Четыркина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетыркина Мария Александровна

Четыркина Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1902 ст.

Дочь: Четыркина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Четыркин Николай Николаевич

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четыркин Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close