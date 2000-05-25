Петухов Георгий Филлипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Георгий Филлипович

Петухов Георгий Филлипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1957

Дата смерти

25.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1957

Отец: Петухов Филлип

Мать: Феня

Рождение ребёнка
03.10.1981

Сын: Петухов Вячеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1984

Дочь: Петухова Эльвира Георгиевна

Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
07.05.1986

Дочь: Петухова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каппарова Любовь

Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна

Смерть
25.05.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close