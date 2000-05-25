Петухов Георгий Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1957
Дата смерти25.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1957
Отец: Петухов Филлип
Мать: Феня
Рождение ребёнка
03.10.1981
Сын: Петухов Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1984
Дочь: Петухова Эльвира Георгиевна
Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
07.05.1986
Дочь: Петухова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каппарова Любовь
Мать ребёнка: Иродова Анна Васильевна
Смерть
25.05.2000