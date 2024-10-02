Jauhiainen Vilho Heikinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jauhiainen Vilho Heikinpoika

Место рождения

Pielavesi Säviä Palojärvi Lassila

Дата рождения

20.04.1847

Дата смерти

19.12.1918

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1847

Отец: Jauhiainen Heikki Laurinpoika

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Jauhiainen (Jauhiainen) Anna Stina

Рождение ребёнка
28.10.1872

Дочь: Möykkynen (Jauhiainen) Maria Sofia

Мать ребёнка: Jauhiainen (Jauhiainen) Anna Stina

Смерть
19.12.1918

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