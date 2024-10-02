Jauhiainen Vilho Heikinpoika
Место рожденияPielavesi Säviä Palojärvi Lassila
Дата рождения20.04.1847
Дата смерти19.12.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1847
Отец: Jauhiainen Heikki Laurinpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1872
Дочь: Möykkynen (Jauhiainen) Maria Sofia
Мать ребёнка: Jauhiainen (Jauhiainen) Anna Stina
Смерть
19.12.1918