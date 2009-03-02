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Волков Валентин Васильевич

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Место рождения

Крапивье, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.07.1933

Дата смерти

02.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1933

Отец: Волков Василий Антонович

Мать: Волкова Наталья Ивановна

Крапивье, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
18.08.1956

Жена: Волкова Алевтина Константиновна

Янёво, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.05.1960

Сын: Волков Михаил Валентинович

Мать ребёнка: Волкова Алевтина Константиновна

Сикопохья, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
02.03.2009
Талица, Талицкий, Свердловская область
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