Волков Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1933
Дата смерти02.03.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1933
Отец: Волков Василий Антонович
Мать: Волкова Наталья Ивановна
Бракосочетание
18.08.1956
Янёво, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.05.1960
Сын: Волков Михаил Валентинович
Мать ребёнка: Волкова Алевтина Константиновна
Сикопохья, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
02.03.2009
Талица, Талицкий, Свердловская область