Жулега Евтух (Евтихий) Лавренов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Жулега Лаврен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1799
Дочь: Анна Евтухова
Мать ребёнка: Жулега Матрона Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Матрона Семенова
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно