Жулега Евтух (Евтихий) Лавренов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Евтух (Евтихий) Лавренов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Жулега Лаврен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1799

Дочь: Анна Евтухова

Мать ребёнка: Жулега Матрона Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Матрона Семенова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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