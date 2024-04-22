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Щербинин Иван Герасимович

Место рождения

Октябрьское, Мало-Пуповская волость, Козловский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Щербинин Герасим Иванович

Мать: не указана

Октябрьское, Мало-Пуповская волость, Козловский уезд
Информация взята с geni.com (6000000203849130828) В 1910 году есть в списках ГААК 29-1-1270 возрастом 60 лет.
Рождение ребёнка
С 1867 по 1879

Сын: Щербинин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Щербинин Евдоким Иванович

Мать ребёнка: не указана

ГААК 29-1-1270
Место жительства
После 1896
Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 3-1-945 (Списки переселенцев): есть запись, что переселился из Тамбовской губернии, Козловского уезда, Стежинской волости, села Стежки в 1896 году в Томскую губернию, Барнаульского уезда, Ребрихи... Показать все
Место жительства
До 1896
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ГААК 3-1-945 (Списки переселенцев): есть запись, что переселился из Тамбовской губернии, Козловского уезда, Стежинской волости, села Стежки в 1896 году в Томскую губернию, Барнаульского уезда, Ребрихи... Показать все
Смерть
После 1910
В 1910 году есть в списках ГААК 29-1-1270 возрастом 60 лет, т.е. всё ещё жив на тот момент.
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