Щербинин Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1848
Отец: Щербинин Герасим Иванович
Информация взята с geni.com (6000000203849130828) В 1910 году есть в списках ГААК 29-1-1270 возрастом 60 лет.
Рождение ребёнка
С 1867 по 1879
Сын: Щербинин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Щербинин Евдоким Иванович
ГААК 29-1-1270
Место жительства
После 1896
Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 3-1-945 (Списки переселенцев): есть запись, что переселился из Тамбовской губернии, Козловского уезда, Стежинской волости, села Стежки в 1896 году в Томскую губернию, Барнаульского уезда, Ребрихи... Показать все
Место жительства
До 1896
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ГААК 3-1-945 (Списки переселенцев): есть запись, что переселился из Тамбовской губернии, Козловского уезда, Стежинской волости, села Стежки в 1896 году в Томскую губернию, Барнаульского уезда, Ребрихи... Показать все
Смерть
После 1910
В 1910 году есть в списках ГААК 29-1-1270 возрастом 60 лет, т.е. всё ещё жив на тот момент.