Юдковский Михаил Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдковский Михаил Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.11.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.03.2015

Дочь: Юдковская София Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2017

Сын: Юдковский Никита Михайлович

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