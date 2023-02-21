Юдковский Михаил Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.11.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.03.2015
Дочь: Юдковская София Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2017
Сын: Юдковский Никита Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности