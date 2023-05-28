Некрасова Домника Васильевна
Место рожденияНерчинский уезд, Забайкальская область
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Некрасов Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Некрасов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Некрасов Хрисанф Филиппович
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Некрасов Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: (Некрасова) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич
Смерть
Неизвестно