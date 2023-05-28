Некрасова Домника Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Домника Васильевна

Некрасова Домника Васильевна

Место рождения

Нерчинский уезд, Забайкальская область

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Некрасов Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Некрасов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Некрасов Хрисанф Филиппович

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Некрасов Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: (Некрасова) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Некрасов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Андреевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.