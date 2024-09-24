Карп Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1807 ст.
Отец: Елисей Савельев
Бракосочетание
08.11.1825 ст.
Жена: Анна Филиппова
Ряссы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1847 ст.
Дочь: (Карпунина) Дарья Карповна
Мать ребёнка: Анна Филиппова
Аграмакова, Спасский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно