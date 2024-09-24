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Карп Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1807 ст.

Отец: Елисей Савельев

Мать: Феврония / Хевронья Епифанова

Бракосочетание
08.11.1825 ст.

Жена: Анна Филиппова

Ряссы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1847 ст.

Дочь: (Карпунина) Дарья Карповна

Мать ребёнка: Анна Филиппова

Аграмакова, Спасский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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