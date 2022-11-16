Корчевная Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчевная Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корчевный Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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