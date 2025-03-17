Лысенко Агрипина Дмитриевна
женский, родилась Неизвестно, Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
умерла Неизвестно
ОтецЛысенко Дмитрий Маркович1841 г.р.
Супруги
Горло Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Горло Варвара Федоровна1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысенко Дмитрий Маркович
Мать: не указана
Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горло Федор Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Горло Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Горло Федор Иванович
Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно