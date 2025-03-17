Лысенко Агрипина Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лысенко Агрипина Дмитриевна

Автор
ДС
Савин Д.

женский, родилась Неизвестно, Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

умерла Неизвестно

Отец
Лысенко Дмитрий Маркович1841 г.р.
Супруги
Горло Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Горло Варвара Федоровна1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Дмитрий Маркович

Мать: не указана

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горло Федор Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Горло Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Горло Федор Иванович

Летяхи, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Неизвестно

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