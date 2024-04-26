Голованова (Кимасова) Нина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения15.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голованов Александр Кириллович
Рождение ребёнка
02.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голованов Александр Кириллович
Работа или профессия
Около 1990