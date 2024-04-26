Голованова (Кимасова) Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Кимасова) Нина Гавриловна

Место рождения

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

15.01.1942

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942

Отец: Кимасов Гавриил Парфенович

Мать: Кимасова (Киселёва) Татьяна Георгиевна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Александр Кириллович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голованов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
02.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голованов Александр Кириллович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Работа или профессия
Около 1990

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