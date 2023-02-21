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Шмачилин Сампсон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шмачилин Яков

Мать: Шмачилина Мария

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шмачилин Василий

Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Воронова Пелагея

Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна

с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около ?.01.1901

Дочь: Воронова Мария

Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна

с. Ольховец, Лебедянский р-н, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмачилин ?

Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна

Смерть
После 1931
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