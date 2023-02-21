Шмачилин Сампсон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Шмачилин Яков
Мать: Шмачилина Мария
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шмачилин Василий
Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Воронова Пелагея
Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна
с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около ?.01.1901
Дочь: Воронова Мария
Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна
с. Ольховец, Лебедянский р-н, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмачилин ?
Мать ребёнка: Шмачилина Татьяна
Смерть
После 1931