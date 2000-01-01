Юлдашева Карина Дамировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлдашева Карина Дамировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1993

Отец: не указан

Мать: Ванечкина Людмила Викторовна

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