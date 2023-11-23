Григорий Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Георгиев

Григорий Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорий Георгиевич (1758 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Дмитриевского Романов-Борисоглебского уезда1 . Впоследствии по разбору выбыл в светское ведомство. Жена его Пе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Матвеева

Иван Григорьевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Служил пономарем в том же селе. Первая жена его Варвара Алексеевна (1782-180... Показать все
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Одров Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Матвеева

Одров Стефан Григорьевич (1784 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1805 году рукоположен во д... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.