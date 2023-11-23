Григорий Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Григорий Георгиевич (1758 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Дмитриевского Романов-Борисоглебского уезда1 . Впоследствии по разбору выбыл в светское ведомство. Жена его Пе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Матвеева
Иван Григорьевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Служил пономарем в том же селе. Первая жена его Варвара Алексеевна (1782-180... Показать все
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Пелагея Матвеева
Одров Стефан Григорьевич (1784 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1805 году рукоположен во д... Показать все
Смерть
Неизвестно