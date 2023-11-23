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Стефан Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Николай Федоров

Мать: неизвестно

Стефан Николаевич (1745 — ?) Родился в семье священника села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Прасковья Александровна (1746-?). Дети: С... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Семен Стефанов

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Иван Стефанович (1770 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анисья Матвеевна (1773-?). О детях его данных ... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Сын: Федор Стефанов

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Стефанов

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василиск Стефанов

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Василиск Стефанович (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Чурилова Любимского уезда. Жена ег... Показать все
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Домна Стефанова

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Смерть
Неизвестно

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