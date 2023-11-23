Стефан Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Николай Федоров
Мать: неизвестно
Стефан Николаевич (1745 — ?) Родился в семье священника села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Прасковья Александровна (1746-?). Дети: С... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Семен Стефанов
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Иван Стефанович (1770 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анисья Матвеевна (1773-?). О детях его данных ... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Сын: Федор Стефанов
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Стефанов
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василиск Стефанов
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Василиск Стефанович (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Чурилова Любимского уезда. Жена ег... Показать все
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Домна Стефанова
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Смерть
Неизвестно