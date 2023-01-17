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Алехина Варвара Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

21.10.1914

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1902

Сын: Алехин Ефим Демидович

Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович

Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Алехин Алексей Демидович

Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович

Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Алехин Петр Демидович

Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович

Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Алехин Тихон Демидович

Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алехин Яков Демидович

Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.10.1914
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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