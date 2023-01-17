Алехина Варвара Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти21.10.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1902
Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович
Рождение ребёнка
16.10.1906
Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович
Рождение ребёнка
16.10.1906
Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович
Рождение ребёнка
23.08.1909
Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алехин Демид (Дамиан) Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.10.1914
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область