Голицын Герасим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Моисей Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Иван2 Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Иван Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Осип Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Александрово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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