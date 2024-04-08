Боженова Домна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Боженов Иван Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Боженов Иван Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Боженов Иван Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777