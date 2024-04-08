Боженова Домна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженова Домна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Боженов Иван Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Боженов Данила Иванович

Отец ребёнка: Боженов Иван Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Боженов Антон Иванович

Отец ребёнка: Боженов Иван Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Иван Терентьев

Смерть
1777
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