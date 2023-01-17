Тимофей Тарасович
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Рождение ребёнка
1717
Сын: Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Иосиф Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Василиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно