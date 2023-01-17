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Тимофей Тарасович

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Место рождения

Петровское, Клин, Московская область

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Тарас

Мать: Акилина

Петровское, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Василиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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