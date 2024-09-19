Юдин Алексей Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Алексей Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1913 ст.

Жена: Юдина (Пудовкина) Наталья Дмитриева

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №1132, стр. 170
Смерть
Неизвестно

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