Семенюк (не известно) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1901 ст.
Дочь: Олехник Наталья Степановна
Отец ребёнка: Семенюк Степан Иванович
Бракосочетание
До 1901 ст.
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Плеско Анна Степановна
Отец ребёнка: Семенюк Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1985 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенюк Степан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно