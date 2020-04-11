Шалдина Храименкова Вера Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалдина Храименкова Вера Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1931

Дата смерти

11.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалдин Анатолий Степанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.04.2020
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