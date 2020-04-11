Шалдина Храименкова Вера Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1931
Дата смерти11.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалдин Анатолий Степанович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.04.2020