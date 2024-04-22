(Ивановская) Бронислава Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивановская) Бронислава Мария

Место рождения

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивановский Виктор

Мать: Ивановская Стефания

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устинович Геннадий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область
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