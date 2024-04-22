(Ивановская) Бронислава Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивановский Виктор
Мать: Ивановская Стефания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устинович Геннадий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область